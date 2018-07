Zeven diefstallen per dag tijdens bouwverlof: firma's kopen nog snel bewakingscamera's Ken Standaert

04 juli 2018

00u00 0 De Krant Tijdens het bouwverlof gebeuren zeven werfdiefstallen per dag, blijkt uit cijfers van de federale politie. "Veel bouwfirma's kopen deze maand dan ook nog snel bewakingscamera's om hun werven te beschermen", weten ze bij de Vlaamse Confederatie Bouw.

Tijdens de eerste 9 maanden van vorig jaar noteerde de federale politie 2.136 werfdiefstallen, omgerekend zo'n 8 per dag. "Maar wanneer de werven stilliggen, gaan de diefstallen gewoon door", aldus de Vlaamse Confederatie Bouw. Zo waren er tijdens het vorige bouwverlof nog steeds 7 diefstallen per dag. "Daarom rusten tal van bouwfirma's hun werven deze maand nog snel uit met mobiele camerasystemen."

"Op werven ligt vaak duur materiaal zoals isolatieplaten, marmer en koper", klinkt het bij beveiligingsbedrijf Securitas. "Sommige daders deinzen er niet voor terug om zelfs grote machines te stelen. Zo verdween er in april in Henegouwen nog een kraan ter waarde van 40.000 euro. Dat gebeurde 's nachts, maar tijdens de vakantieperiode - als er vaak niemand een kijkje komt nemen op zo'n werf - durven dieven ook overdag hun slag te slaan."

En dus leggen bouwbedrijven makkelijk 2.000 euro neer voor geavanceerde beveiligingssystemen, inclusief een bolcamera die 180 graden kan draaien en inzoomen, maar ook een thermische camera, extra verlichting en detectoren. "Zodra er een alarmsignaal binnenkomt, kunnen de opgeslagen beelden meteen bekeken worden en kan er zelfs via een luidspreker gecommuniceerd worden met de indringers", aldus Securitas. "Als ze dan nog niet het hazenpad kiezen, schakelen we meteen de politie of één van onze eigen patrouilles in." De beelden kunnen achteraf ook van goudwaarde zijn voor de politie, "want vaak is er een wagen met nummerplaat zichtbaar".