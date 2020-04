Zeven dagen op rij beterschap of winkels gaan niet open Redactie

27 april 2020

00u00 4 De Krant Zeven dagen op rij moeten het aantal infecties én het aantal ziekenhuisopnames dalen vooraleer een versoepeling van de lockdownmaatregelen mogelijk is. Dat zegt epidemiologe Erika Vlieghe. De premier wil ons via kleurcodes laten volgen hoe dicht we bij zo'n aanpassing staan.

"Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames niet snel onder de 100 per dag zakt, zit een heropening van de winkels op 11 mei er niet in", gooide viroloog Marc Van Ranst afgelopen weekend de knuppel in het hoenderhok. Ook eerste minister Sophie Wilmès (MR) herhaalde in 'De zevende dag' dat er "geen zekerheid meer is, alleen perspectief". De tijdlijn is dan wel uitgezet, of we de teugels ook écht kunnen laten vieren op de vooropgestelde data wordt bepaald door de verspreiding van het coronavirus.

Maar hoe stellen we dat precies vast? Is minder dan 100 opnames per dag de norm? De premier leek te suggereren dat de criteria nog niet zeker zijn, maar haar kabinet stuurde dat bij. "Het gaat om het aantal ziekenhuisopnames, opnames op intensieve zorg en besmettingen. Maar de precieze details, zoals hoe laag de lat exact moet liggen, worden nog uitgewerkt door de experts." Volgens Erika Vlieghe, voorzitster van de exitgroep, moeten deze parameters alleszins zeven dagen op rij dalen. Opdat alle Belgen zouden kunnen volgen hoe dicht we bij een versoepeling staan - of hoe veraf die nog is - wil Wilmès een systeem met kleurcodes lanceren. Rood betekent dat het er niet naar uitziet dat de volgende fase kan ingaan, bij oranje zijn er twijfels, bij groen mogen de teugels gelost.

