Zeven Belgische roeiers in eerste wereldbekerregatta 29 mei 2018

Na het afhaken van Hannes Obreno maakte de Koninklijke Belgische Roeibond de definitieve selectie bekend voor de eerste wereldbekerregatta van het seizoen, die komend weekend (1-3 juni) plaatsvindt in het Servische Belgrado. In het Belgische kamp is het uitkijken naar de prestaties van de lichte dubbeltwee Niels Van Zandweghe-Tim Brys, vijfde op het WK 2017. In de zware dubbeltwee zijn Pierre De Loof en Ruben Claeys aan hun debuut bij de senioren toe. Na een sabbatjaar hoopt Eveline Peleman, wereldkampioene 2014 in de lichte skiff, een geslaagd internationaal wederoptreden in de lichtgewichtcategorie te maken. Bij de mannen komt Antwerpenaar Luc Somers aan de start van de skiff lichtgewicht. Louis Toussaint start in de Para-Rowing skiff.

