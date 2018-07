Zeven belgen gered van Spaanse berg 17 juli 2018

Spaanse reddingswerkers hebben afgelopen weekend zeven Belgische toeristen gered die verdwaald waren in de bergen. Twee mannen en vijf tieners - twee meisjes en drie jongens tussen de 14 en 17 jaar - waren op wandeltocht in het noordwestelijke Asturië. Ze sloegen zelf alarm omdat hun water op was en een jongen uitdrogingsverschijnselen begon te vertonen. Omdat ze in een dichtbegroeid, moeilijk toegankelijk gebied zaten, kwam een reddingshelikopter de groep halen. Ze hadden volgens de hulpdiensten geen verzorging nodig in het ziekenhuis. (SRB)

