Exclusief voor abonnees Zeven asielzoekers besmet, maar opvangcentrum niet in lockdown 24 juni 2020

Zeven bewoners van het open asielcentrum Totem in het Antwerpse Arendonk hebben positief getest op Covid-19. Ze werden samen met hun families in quarantaine geplaatst en mogen pas na twee weken terugkeren naar een gewone afdeling binnen het centrum. "In overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en met de provinciale gezondheidsinspectie hebben we uit voorzorg wel enkele bijkomende maatregelen getroffen, zoals testing en tracing", zegt Lies Gilis van Fedasil. "De bewoners mogen het opvangcentrum momenteel ook alleen maar verlaten voor strikt noodzakelijke redenen, zoals werk."

