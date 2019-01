Zetterberg "Zou graag onder Rutten spelen" 19 januari 2019

"Knock-out." Naar eigen zeggen is dat de status waarin Pär Zetterberg 's avonds thuiskomt, nu hij weer bij Anderlecht werkt. "Maar ik vind het geweldig", maakt de Zweed de balans op van zijn debuutweken. "Ik geef jongeren graag raad. Een voorbeeld: velen van hen willen op termijn naar het buitenland - ik snap dat -, maar tegelijk moet je niet veranderen om te veranderen. Ik blééf jaren bij Anderlecht, het is mijn club. Respect is meer waard dan centen. Ik zal dat eens aangeven in de kleedkamer." Waar Zetterberg ook op zal hameren, is het belang van een goeie prestatie in de Ghelamco Arena. "Als we verliezen, komen de twijfels automatisch terug. Dat moeten we vermijden." De tweevoudige Gouden Schoen heeft er evenwel vertrouwen in. "Ik zie dynamisch voetbal. Ik had graag onder Rutten gespeeld. Voor de winterstop was het allemaal te statisch." En hoe zit het nog met de lenigheid van Zetterberg zelf? "Voor de jeugd ben ik een dinosaurus die wandelt als een eend, na die vele knieoperaties. (lacht) Ik kan me voorstellen dat sommigen zich afvragen of ik überhaupt wel op hoog niveau gespeeld heb. Ze zullen me inmiddels wel eens opgezocht hebben op YouTube, zeker?" (PJC)

