Zette Goffin Masters-plannen kracht bij? 02 oktober 2019

Afgelopen nacht speelde David Goffin (ATP 15) in Tokio zijn eerste ronde tegen Pablo Carreno Busta (ATP 39). Geen makkien daar de Spaanse ex-toptienspeler vorig weekend nog de titel meepakte in het Chinese Chengdu en dus in vorm was. De Luikenaar wist wel waarvoor hij speelde. Als nummer 12 in de race naar de Masters in Londen staat hij op amper 105 punten van de achtste plaats en dus een (virtuele) deelname aan de ATP Finals. Met bovendien Roberto Bautista Agut (nummer 7), Matteo Berrettini (8) - de Italiaan verloor van Andy Murray, de beste zege sinds zijn comeback voor de Schot! - de gekwetste Kei Nishikori (9) en Gaël Monfils (10) allemaal uitgeschakeld in Tokio of Peking kan Goffin gouden zaken doen deze week. (FDW)

