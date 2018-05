Zetelen met down? Kan perfect, volgens de wet 26 mei 2018

Mocht Tane verkozen raken, dan is er wettelijk geen enkel obstakel om te zetelen. "De enige voorwaarden zijn meerderjarig zijn én het niet vervallen zijn van je stemrecht door een strafrechtelijke veroordeling", weet politicoloog Johan Ackaert (Universiteit Hasselt). "Over mensen met een functiebeperking staat er niets in de wet. Wel is het zo dat die gemeenteraadsleden zich in bepaalde gevallen kunnen laten bijstaan door een assistent." Als Tane verkozen wordt, zal hij zich laten bijstaan door zijn zus.

