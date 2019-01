Zetel, dekentje, film op tv, varken... 29 januari 2019

00u00 0

Wat heb je nodig voor een gezellig tv-avondje? Zetel, dekentje, leuke film en... een varken. Tenminste, het van Silke Muysewinkel afhangt. Het huisdier van de jonge vrouw uit Buggenhout blaft of miauwt niet, maar knort. Bacon is evenwel geen gewoon minivarken: hij is zindelijk, gaat zitten en liggen op bevel en mag zelfs mee op citytrip.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN