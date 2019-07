Exclusief voor abonnees Zet je tent op 06 juli 2019

00u00 0

Kamperen is ecologischer dan een hotelverblijf waaraan massa's handdoeken, verlichting, een overvloed aan eten, gratis verzorgingsproducten in plastic verpakkingen en airco's te pas komen. Wie zijn tent opzet, heeft zijn ecologische voetafdruk zelf in de hand: kies voor ecocampings of kleine initiatieven van lokale boeren. In landen waar wildkamperen toegelaten is, is het belangrijk om geen sporen na te laten: neem je afval mee, respecteer de natuur en gebruik alleen zwerfhout of dode takken om een kampvuurtje te maken.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis