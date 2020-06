Exclusief voor abonnees Zet Goffin vanavond zijn joker in? Sport kort 13 juni 2020

00u00 0

David Goffin (ATP 10) start vanavond in de Ultimate Tennis Showdown tegen Matteo Berrettini (ATP 8). Zijn eerste wedstrijd sinds 20 februari en de start van de lockdownperiode. Volgens bedenker Patrick Mouratoglou - het vijf weekends durende exhibitietoernooi zonder publiek wordt ook op diens academie in Nice gespeeld - staat niets meer of minder dan de toekomst van de tennissport op het spel. Voor de jeugd moet het immers allemaal sneller en feller, zij haken af als kijkers. Daarom dat er danig geëxperimenteerd zal worden met format, scoreverloop - er worden vier kwarten van tien minuten gespeeld - en spelregels. Goffin kan vanavond bijvoorbeeld 'jokers' inzetten waardoor de waarde van een punt verdubbelt, zijn tegenstander verplicht serve and volley moet spelen of het punt moet afmaken in drie slagen. Ook worden spelers aangemaand hun emoties te tonen op de baan. De wedstrijden worden live uitgezonden, onder meer op Eurosport. (FDW)

