Zet Borgworm indrukwekkende reeks voort tegen leider Roeselare?

De voorlaatste speeldag kan de reguliere competitie in een definitieve plooi gooien. Bovenin heeft Roeselare met een thuismatch tegen Borgworm de moeilijkste opgave. De Luikenaars verrassen sinds de jaarwisseling vriend en vijand en wonnen zeven wedstrijden op rij. Ook Menen, Aalst en Maaseik gingen voor de bijl. Roeselare is de enige ploeg die kapitein Cosemans en zijn makkers nog niet konden kloppen. Als ze daar vanavond wel in slagen, zijn ze helemaal zeker van de barragematchen voor de play-offs. Daarvoor komen ook Gent en Achel nog in aanmerking. Gent probeert thuis te verrassen tegen Aalst dat zondag nog ontgoochelde tegen Roeselare terwijl Achel voor een moeilijke - maar zeker niet onhaalbare - opdracht in Menen staat. De jongens van coach Ratko Peris zijn al zeker van de vierde plaats en kunnen net als tegen Zoersel afgelopen zaterdag weer volop gaan roteren. Dat kan in de kaart van de Limburgers spelen. (MPM)

