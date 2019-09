Exclusief voor abonnees Zestiger verongelukt tijdens fietstraining 09 september 2019

Een 63-jarige man uit Zutendaal is gistervoormiddag tijdens z'n fietstraining verongelukt in Boorsem, bij Maasmechelen. Romain Paredis kwam ten val en belandde voor een auto. Hij stierf ter plaatse. "Romain was nog maar sinds mei met pensioen", zegt zijn vrouw Marina.

