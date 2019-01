Zestiger sterft na val op ijsplek 25 januari 2019

00u00 0

Een 68-jarige man uit Wintam (Bornem) is gisteren overleden nadat hij dinsdag tijdens een wandeling was uitgegleden op een ijsplek. Jacky Verbessel belandde op zijn hoofd en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis, maar de verwondingen bleken te erg. "Hij zal gemist worden", zegt zijn goede vriend Stef De Groof. De twee kwamen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 nog samen op bij de lokale partij S.O.S. Bornem. De zestiger stond bekend als iemand die steeds het beste voor de mensen wou. "Hij had zich ook opgegeven als orgaandonor, maar dat lukte door medische redenen uiteindelijk niet", besluit De Groof. "Mocht hij dit weten, hij zou kwaad zijn." (TVDZM)