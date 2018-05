Zestiger staat na mislukte zelfmoord terecht voor moord op terminale echtgenote: "Ik eerst. Gij wacht tot ik dood ben" Erwin Verhoeven

09 mei 2018

00u00 0 De Krant Een bankje in haar geliefde Stropersbos in Stekene, waar ze als klein meisje zo vaak ging spelen. Daar zouden ze samen uit het leven stappen. Annelies (59) had vernomen dat ze ongeneeslijk ziek was. Darmkanker. Ze wilde niet aftakelen. Met haar overtuigingskracht overhaalde ze haar man Alfons B. (60) om mee te doen. Maar het liep anders. Hij riskeert vandaag 30 jaar cel.

Alfons staat vandaag voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. Levend en wel. Maar beschuldigd van één van de zwaarste misdaden uit ons strafwetboek: moord. Voorbijgangers vonden hem en zijn vrouw op 7 mei 2015 in het Stropersbos. Voor Annelies kon geen hulp meer baten. Pillen. Gewurgd. Keel overgesneden. Alfons zat naast haar. Verward, stijf van de medicamenten en compleet in shock.

Buchenwald-gevangene

Sinds oktober 2014 voelde Annelies buikpijn. De eerste onderzoeken leverden niet veel op. "Kom binnen twee maanden nog eens terug", zei de dokter. Maar van uitstel kwam afstel. Tot in de lente van 2015. Toen was het echter al te laat. "De dag dat de huisdokter meedeelde dat er niets meer aan te doen was, zei Anna (zo sprak Alfons haar aan, red.) dat ze het niet meer zag zitten. 'Ik wil zo geen Buchenwald-gevangene worden', zei ze. Ze had enkele jaren eerder de aftakeling van haar vader meegemaakt. En haar broer had afgezien van dezelfde ziekte. Dat wilde zij niet. De dag nadien besloten we samen uit het leven te stappen. Enfin, zij wilde dat. Meer dan ik. Maar ik kon daar niks tegen inbrengen. Ze zette me onder druk. 'Doe mee. Ge gaat vereenzamen. Niemand zal voor u zorgen.' De volgende dag hebben we onze afscheidsbrief geschreven", zo vertelde beklaagde op een eerdere zitting.

