Zestiger opgepakt die dreigde Bart Somers in brand te steken

Een 64-jarige man uit Kortenberg is gistermiddag opgepakt voor bedreigingen aan Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). Hij had er in een mail mee gedreigd Somers en zijn woning in brand te zullen steken, nadat de Open Vld'er de brandstichting in het toekomstige asielcentrum in Bilzen scherp had veroordeeld. De minister kreeg het bericht woensdagavond, nadat hij in het Vlaams Parlement over de Vlaams Belang-fractie had gezegd: "Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag." De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Hij gaf de feiten toe en mocht na verhoor beschikken. Het onderzoek wordt wel verdergezet. "Ik voel mij niet geïntimideerd, maar ben wel bezorgd over mijn gezin en naasten", aldus Somers.

