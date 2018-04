Zestiger kritiek na val met elektrische fiets 28 april 2018

Een 62-jarige fietser is gistervoormiddag levensgevaarlijk gewond geraakt in het Oost-Vlaamse Oostakker. Rond elf uur viel de man met zijn elektrische fiets in de Eksaarderijweg. Het slachtoffer was buiten bewustzijn en verloor veel bloed. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de zestiger ten val kwam. De enige getuigen waren werkmannen in een bestelwagen die achter de fietser reden. Zij verklaarden dat de man de controle over zijn stuur verloor, mogelijk met zijn voorwiel in de greppel terechtkwam en zo viel. De mogelijkheid bestaat ook dat de bestelwagen het slachtoffer geraakt heeft, maar dat ontkennen de werkmannen ten stelligste. De vaststellingen bij de wagen en de fiets moeten daarover duidelijkheid scheppen. (OSG)

