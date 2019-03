Zestiger in brommobiel geflitst met 69 km/u 25 maart 2019

Een 66-jarige man is met zijn Ligier geflitst met een snelheid van 69 kilometer per uur in Zolder. Dat is niet alleen 19 km/u sneller dan in die straat toegelaten is, een brommobiel mag sowieso niet sneller dan 45 km/u rijden. Dat betekent dat de wagen - waarvoor geen rijbewijs nodig is - naar alle waarschijnlijkheid is opgedreven. De zestiger wacht een boete. (BVDH)