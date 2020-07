Exclusief voor abonnees Zestiger eist via kort geding tests op antistoffen in apotheken 14 juli 2020

Een zestiger heeft gisteren een kort geding aangespannen voor de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg om te eisen dat serologische tests beschikbaar komen in Belgische apotheken. Dat meldt de advocaat van de man, Philippe Vanlangendonck. Een serologische test gaat na of er antistoffen tegen het coronavirus in het bloed aanwezig zijn. Het kort geding wordt gepleit op 23 juli. De zestiger heeft zowel de federale regering als het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gedagvaard. Het FAGG verbood de verkoop van de tests einde maart voor zes maanden om te vermijden dat negatieve resultaten fout zouden worden geïnterpreteerd. "In Frankrijk zijn deze snelle tests vanaf vandaag wel beschikbaar in de apotheek", zegt Vanlangendonck. "Belgische bedrijven maken die tests. Mijn cliënt, een risicopatiënt, wil er toegang tot hebben, zonder dagenlang te moeten wachten op de resultaten."

