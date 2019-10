Exclusief voor abonnees Zestien landgenoten koersen in China voor twintigste overwinning 17 oktober 2019

00u00 0

Wie zorgt in China voor de twintigste Belgische WorldTourzege van het seizoen? Met zestien krijgen ze daar de kans toe. Bij CCC sluiten Van Keirsbulck en Van Hoecke hun seizoen af in Guangxi. Deceuninck-Quick.Step neemt Keisse en Serry mee. Lotto-Soudal doet het onder meer met Frison en Campenaerts. Bij Katusha-Alpecin komen Biermans en Cras nog in actie, bij Jumbo-Visma De Tier, bij Astana De Vreese. En Wanty-Gobert speelt met Dupont, Devriendt, Vanspeybrouck, Van Melsen en Vliegen vijf landgenoten uit. Maar misschien heeft Sep Vanmarcke (EF Education First), dit najaar winnaar van de Bretagne Classic, wel de beste troeven in handen. Buitenlandse blikvangers zijn Ackermann, Gaviria, Degenkolb, Trentin, Mas en Schachmann. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen