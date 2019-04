Exclusief voor abonnees Zesde plaats opsteker voor Boeckmans 11 april 2019

Zesde: daar kan Kris Boeckmans (32) zich aan optrekken. De Schildenaar profiteerde van de afwezigheid van kopman Bryan Coquard om zijn eerste toptienplek in bijna een jaar te scoren - de laatste keer dateert van Halle-Ingooigem (5de) in juni. Een opsteker, want in het voorjaar was het 'Boeckie' nog niet gelukt om zich in de kijker te fietsen in Vlaanderen: zestiende in de Bredene Koksijde Classic, 22ste in de Driedaagse De Panne, 50ste in Dwars door Vlaanderen en een opgave in de Ronde van Vlaanderen.