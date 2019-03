Exclusief voor abonnees Zesde grote zege van het seizoen 30 maart 2019



Over een omega 3-tekort moet Quick.Step zich geen zorgen maken: de zesde grote vis in het eendagswerk is al binnen. Na de Cadel Evans Great Ocean Road Race (een WorldTour-koers, gewonnen door Viviani) volgden de Omloop (Stybar), Kuurne-Brussel-Kuurne (Jungels), Strade Bianche, Milaan-Sanremo (beiden Alaphilippe) en Stybar won gisteren de E3-prijs. Al zes (semi)klassiekers. Quick.Step is zo goed op weg om zijn eigen record van vorig seizoen te evenaren. De ploeg van Patrick Lefevere won er toen in totaal tien. (NVK)

