Zesde Belg in finale?

Radja Nainggolan trainde gisteren met AS Roma eerst nog op de oefenterreinen in Trigoria, waarna de ploeg naar Liverpool vloog. De Rode Duivel kan vanavond een eerste stap zetten om als zesde Belg ooit de finale van de Champions League bereiken. Dat geldt ook voor Liverpooldoelman Simon Mignolet. Gingen hen voor: Daniel Van Buyten met Bayern München in 2010, 2012 en 2013, Thibaut Courtois en Toby Alderweireld met Atlético Madrid in 2014, Thomas Vermaelen met Barcelona in 2015 en Yannick Carrasco met Atlético Madrid in 2016. Van Buyten (in 2013) en Vermaelen konden de beker ook winnen, weliswaar zonder zelf in actie te komen tijdens de finale. De finale van de Europacup 1, de voorloper van de Champions League, werd ooit gesierd door de Belgen van Club Brugge in 1978, Jean-Marie Pfaff met Bayern in 1987, en Eric Gerets met PSV in 1988, die de beker ook mee naar Eindhoven kon nemen. (TTV)

