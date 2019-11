Exclusief voor abonnees Zesdaagse stopgezet na twee zware valpartijen 13 november 2019

De eerste avond van de Zesdaagse van Gent is gisteren vlak voor middernacht stopgezet na twee zware valpartijen. Al vroeg op de avond kwam Mark Cavendish (34) in zijn eentje ten val tijdens de baanronde, een tijdrit van één ronde met vliegende start. De Brit liep vooral schaafwonden op en verdween richting zijn hotel. Veel erger was de botsing tussen de jonge Deen Oliver Wulff Frederiksen (19) en de Belgische belofte Gerben Thijssen (21). De twee haakten in mekaar in volle spurt tijdens de supersprint. Thijssen werd zwaar geraakt aan schouder, nek en hoofd. Verplegend personeel en een dokter waren meteen ter plaatse. De Limburger, die leek te hyperventileren en een diepe snijwonde aan zijn voorhoofd had, werd op de piste beademd en kreeg een korset om de hals. Hij was wel bij bewustzijn en kon reageren. Daarna werd hij op een brancard gelegd en in een ambulance geschoven die tot op de wielerbaan kwam. Vandaar ging het naar het ziekenhuis. Op vraag van zijn collega-renners, die in shock waren, werd de wedstrijd gestaakt.

