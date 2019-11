Exclusief voor abonnees Zesdaagse eert recordhouder Patrick Sercu met ploegkoers 06 november 2019

De Zesdaagse van Vlaanderen-Gent vindt nog minstens 6 jaar plaats in het Gentse Kuipke. Naast de recordpoging van werelduurrecordhouder Campenaerts (record van Dirk Baert op de 5 km staande start) en het afscheid van Moreno De Pauw wordt tijdens de 79ste editie (12-17/11) op vrijdag ook een gepast eerbetoon voorzien aan de op 19 april overleden zegerecordhouder en ex-eventdirecteur Patrick Sercu. De 'Memorial Patrick Sercu', een ploegkoers van één uur, huldigt na afloop een aparte winnaar maar telt mee voor het klassement van de Six. Ook de G-sporters, U23 (AVS-Cup) en vrouwen komen in actie. Blikvangers in die laatste categorie zijn onder meer Kirsten Wild, Jolien D'hoore, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt. Deelnemende koppels bij de elite: Keisse-Cavendish, Kluge-Reinhardt, De Ketele-Ghys, De Pauw-Thijssen, Stroetinga-De Vylder, Vergaerde-Hesters, Havik-Van Schip, Van den Bossche-Hester, De Buyst-Van der Sande, Scartezzini-Lamon, Pieters-Rickaert en Kneisky-Frederiksen.

