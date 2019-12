Exclusief voor abonnees Zes wintersporters overleven lawine in Zwitserland 27 december 2019

00u00 0

Er is de afgelopen dagen veel sneeuw gevallen in de Alpen. Ook in Zwitserland vond gisteren een zware lawine plaats, in de buurt van Andermatt. Op een amateurvideo is te zien hoe een groep skiërs er plots werd verrast. Zes mensen konden worden gered. Twee van hen liepen lichte verwondingen op, de rest kon zichzelf bevrijden. Volgens de lokale politiewoordvoerder was de lawine 300 meter lang en 60 meter breed. Het gebied werd nog een tijdlang doorzocht door het reddingsteam, maar verwacht wordt dat niemand nog onder de sneeuw bedolven ligt. (FT)