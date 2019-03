ZES wil worstelen introduceren in Vlaanderen 06 maart 2019

00u00 0

Blinkende spierbundels met foute kapsels, strakke broekjes en een hele hoop theater. Vanaf vandaag brengt ZES, het kleine broertje van SBS-zenders VIER en VIJF, het Amerikaanse spektakelworstelen naar Vlaanderen. Dat doet de zender met programma's als 'Raw' en 'Smackdown', die in de VS al jarenlang een succes zijn. "ZES staat voor opwindend, ontspannend en actievol entertainment, en dat is precies wat 'Raw' en 'Smackdown' te bieden hebben", klinkt het bij ZES. "Bovendien is worstelen een populaire, typisch Amerikaanse sport die perfect past bij ons profiel van 'USA all day'." (DBJ)