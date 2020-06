Exclusief voor abonnees Zes verdachten aangehouden voor invoer van 3,2 ton cocaïne 19 juni 2020

De onderzoeksrechter in Brugge heeft zes verdachten aangehouden op verdenking van hun aandeel in een internationaal vertakt drugsnetwerk. Ze worden ervan verdacht minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd via de haven van Rotterdam. De drugs zaten verstopt in containers met dekladingen van mangaanerts.