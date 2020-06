Exclusief voor abonnees Zes transfers, en er zullen er nog volgen Antwerp 29 juni 2020

00u00 0

zomeruitgaven 2019 voor 1 juli: 1 miljoen euro

zomeruitgaven 2020: ongeveer 3 miljoen euro

Met de contractverlenging van Mbokani is de transferperiode van Antwerp nu al geslaagd. Boya, Butez en Birger Verstraete moeten straks een meerwaarde zijn bij de Great Old, die met zes versterkingen tot dusver - ook Miyoshi, Lausberg en Louis Verstraete kwamen (definitief) over - vroeger dan vorig seizoen in actie schoot. Antwerp is zelfs van plan om nóg enkele versterkingen binnen te halen. (TTV)

