Exclusief voor abonnees Zes toeristen dood door vloedgolf in Kenia 03 september 2019

00u00 0

Zeker zes toeristen zijn zondag om het leven gekomen in het Hell's Gate National Park in Kenia. In de kloven van het natuurpark werden ze verrast door een plotse vloedgolf. Er is nog één toerist vermist, liet de Keniaanse wildparkbeheerder weten. De kloven zijn een topattractie voor toeristen. Angelina Jolie draaide er zelfs ooit scènes voor de film 'Tomb Raider'. Maar bij zware regen veranderen de kloven in een kolkende water- en modderstroom. Volgens onbevestigde berichten zijn de slachtoffers Kenianen en een buitenlander van wie de nationaliteit niet gekend is. Bij een gelijkaardig ongeval in het natuurpark vielen in 2012 zeven doden. Sindsdien zijn er duidelijk aangegeven nooduitgangen, aldus de wildparkbeheerder, die na het recente ongeval het park sloot voor bezoekers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis