Exclusief voor abonnees Zes tips in zoektocht naar verdwenen Solange (82) 27 mei 2019

00u00 0

De Brugse speurders kregen dit weekend zes tips binnen in hun zoektocht naar de verdwenen Solange Hennaert (82) uit Bredene. De vrouw lijkt al twee jaar van de aardbodem verdwenen te zijn en niemand weet waar ze is, en of ze zelfs nog leeft. "Momenteel worden alle tips onderzocht maar iets concreets leverde dat nog niet op", aldus het parket. Eind vorige week verspreidde het gerecht een opsporingsbericht en werd Solanges zoon Frank P. (47) opgepakt. Hij woonde samen met zijn mama en beweert dat ze twee jaar geleden zomaar verdween. Hij deed nooit aangifte en streek al die tijd haar pensioen op. (JHM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis