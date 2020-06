Exclusief voor abonnees Zes personen opgepakt voor diefstal Banksy-kunstwerk Bataclan 29 juni 2020

In Frankrijk zijn zes verdachten opgepakt en in verdenking gesteld van diefstal van een Banksy-kunstwerk aan de concertzaal Bataclan. De Britse straatkunstenaar schilderde op de nooduitgang van de Parijse zaal een eerbetoon aan de slachtoffers van de terreuraanslag eind 2015. Vele toeschouwers van het concert van de Eagles of Death Metal wisten toen via die nooduitgang aan de dood te ontsnappen. Begin 2019 werd de achterdeur - en dus het kunstwerk - gestolen, maar het dook eerder deze maand op in Italië. Speurders vonden de afbeelding van het rouwende meisje in een verlaten boerderij in de Abruzzen. Twee van de verdachten worden beschuldigd van diefstal, de andere vier van heling van gestolen goederen. (CMG)

