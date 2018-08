Zes op tien dossiers over internetfraude blijven onopgelost 29 augustus 2018

Ruim zes op de tien klachten over internetfraude (64 procent) krijgen geen gevolg, omdat de politie niet kan achterhalen wie de dader is. Het gerecht krijgt dagelijks zowat 57 klachten over allerlei vormen van internetfraude, zoals 'ransomware' die uw computer gijzelt of hackers die uw bankrekening plunderen. Elk jaar blijven 13.500 slachtoffers in de kou staan, schrijft 'De Tijd'. De politie heeft geen cijfers over de schade die internetcriminelen veroorzaken. Ons land heeft geen plan van aanpak voor internetfraude. Bevoegd minister Koen Geens zegt dat aan zo'n plan gewerkt wordt. (SRB)