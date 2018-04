Zes op de tien zelfstandigen zit zonder website 10 april 2018

Zes op de tien Belgische zelfstandigen - van eenmanszaken tot kmo's - heeft geen eigen website. Dat blijkt uit een rondvraag van Acerta bij 1.128 ondernemers. En daar zal niet vlug verandering in komen: 67% van de zelfstandigen die vandaag nog geen website heeft, is niet van plan daar de komende tijd werk van te maken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er maar heel weinig ondernemers in ons land (9%) zelf aan e-commerce doen en hun producten of diensten online verkopen. Driekwart zegt bovendien geen affiniteit te hebben met online advertenties. "Nochtans doen klanten voor ze iets kopen vooronderzoek thuis, op het internet. Word je daar niet gevonden, dan besta je niet", aldus Dries De Moor van Acerta. "De nood voor een zelfstandige om digitaal te bestaan, wordt dus nog altijd fel onderschat. Zelfstandigen moeten nog meer gesensibiliseerd worden om de digitale trein niet te missen."

