Exclusief voor abonnees Zes minderjarige jongens betrokken bij verkrachting meisje (13) 21 oktober 2019

00u00 0

De politie heeft een onderzoek geopend naar een groepsverkrachting van een dertienjarig meisje in de gemeente Hensies in de provincie Henegouwen. Er zouden zes minderjarige jongens van 11 tot 14 jaar oud bij betrokken zijn. De feiten zouden zich hebben afgespeeld op 27 september op een voetbalveld. De grootmoeder van het meisje verwittigde de politie nadat de tiener het huis zonder toestemming had verlaten. Agenten troffen haar aan op het grasveld. Ze zou zijn misbruikt door twee van de zes jongens. Eén tiener zou de verkrachting ook hebben gefilmd. Het meisje werd na de feiten naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek. De voetbalclub van Hensies is niet betrokken bij de affaire. (KVE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen