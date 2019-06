Exclusief voor abonnees Zes messteken voor kapotte autospiegel 15 juni 2019

Een discussie over een kapotte autospiegel heeft geleid tot een steekpartij in het Limburgse Helchteren. De dader, een 34-jarige man uit Beringen, riskeert zes jaar cel. De feiten dateren van januari 2017. De beklaagde, onder invloed van alcohol en cannabis, reed toen de zijspiegel van een andere chauffeur af. De zaak escaleerde en de dertiger haalde een mes boven. Hij zou zeker zes keer gestoken hebben, waarvan één keer tot 7 centimeter diep in de borst van het slachtoffer. De advocaat van de agressor zei dat ook het slachtoffer slagen uitdeelde en vroeg een werkstraf of straf met uitstel. Vonnis op 17 juli. (BVDH)