Zes maanden nadat ze weduwe werd, werd Bonny verliefd: "Hij wou dat ik gelukkig was" LIEFDE NA DE DOOD Sander Van Den Broecke

09 augustus 2018

05u00 0 De Krant Een half jaar nadat haar zoontje Lewis was geboren, verloor Bonny Van den Bergh (33) uit Mortsel haar man Rupert. Nu is ze zwanger van een tweede kind. De vader is Benoit (31), een goede vriend van haar overleden echtgenoot. "En iedereen is tevreden voor ons, ook de ouders van Rupert."

Rupert Suply was 22 toen in 2007 botkanker bij hem werd vastgesteld. De beloftevolle voetballer van derdeklasser FC Nieuwkerken Sint-Niklaas gooide zich op de muziek (in 2013 speelde hij een set op Tomorrowland) en vocht negen jaar lang tegen de ziekte. Hij werd ook de bezieler van HOPE, een vzw die kankeronderzoek aan het UZ Antwerpen en andere goede doelen steunt en jaarlijks een benefiet organiseert.

In juni 2016, na meer dan 650 keer chemo, koos Rupert - de eeuwige positivo - voor euthanasie. Hij was uitbehandeld en zijn lijden was uitzichtloos geworden. Hij had nog hooguit een maand te leven en die zou hij in pijn moeten doorbrengen.

Zes maanden eerder zag hij één van zijn laatste wensen vervuld: hij was vader geworden van Lewis, hij had leven kunnen doorgeven. Lange tijd zag het ernaar uit dat hij de geboorte van zijn zoontje niet zou kunnen meemaken, maar hij spartelde zich - met wilskracht en behulp van experimentele therapieën - door de crisis. Kort voor zijn dood trouwde hij ook met de moeder, zijn vriendin Bonny, een stewardess. De weduwe bleef alleen achter met zoontje Lewis, maar niet lang. Zes maanden na de dood van haar man werd ze verliefd op Benoit, een vriend van haar en Rupert.

"Dat was een heel verwarrende situatie", zegt ze. "Ik was nog volop aan het rouwen, ik was nog heel verdrietig en plots kreeg ik gevoelens voor een ander."

