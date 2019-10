Exclusief voor abonnees Zes maanden cel voor man die kat Sprotje in oven stak 15 oktober 2019

De man die in Kortrijk de kat Sprotje een kwartier lang in de oven liet zitten, werd door de rechter in Ieper bij verstek veroordeeld tot 6 maanden celstraf, een geldboete van 4.000 euro en een levenslang verbod om nog dieren te houden. "Een baanbrekend vonnis", zegt meester Anthony Godfroid. "De rechter spreekt over barbaarsheid en zaken die we niet kunnen aanvaarden in onze maatschappij. Door de maximumstraf uit te spreken geeft de rechtbank een heel sterk signaal. Dit creëert een precedent, waardoor dierenmishandelaars nu sneller de maximumstraf zullen krijgen."

