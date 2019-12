Exclusief voor abonnees Zes lichamen gerepatrieerd van vulkaaneiland, twee blijven achter 14 december 2019

Op White Island, voor de noordkust van Nieuw-Zeeland, is een militair team er gisteren in geslaagd zes lichamen te bergen, na de vulkaanuitbarsting van maandag. Twee andere personen zijn nog vermist. "Om ook hun lichamen te repatriëren, keren we zo snel mogelijk terug", klonk het. De operatie was erg risicovol, aangezien de vulkaan nog altijd actief is. Omdat er na een nieuwe uitbarsting wellicht helemaal niets meer terug te vinden zou zijn, hadden de nabestaanden aangedrongen op de missie. Bij de natuurramp raakten ook 31 mensen gewond. Velen van hen liepen zware brandwonden op.

