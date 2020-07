Exclusief voor abonnees Zes keer minder zelfstandigen vragen overbruggingsrecht 03 juli 2020

00u00 1

In juni vroeg amper 8 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep het overbruggingsrecht aan om de coronacrisis door te komen. Dat is een scherpe daling in vergelijking met de drie maanden ervoor, toen er maandelijks gemiddeld zes keer meer zelfstandigen een beroep deden op het overbruggingsrecht, waarbij ze een uitkering krijgen en geen sociale bijdragen hoeven te betalen. Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van de gegevens van 280.000 zelfstandigen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen