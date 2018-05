Zes gemeenten maken speeltuinen en sportterreinen rookvrij: kinderen mogen geen sigaret meer zien Lieve Van Bastelaere

29 mei 2018

05u00

Bron: Belga 0 De Krant Zien roken doet roken. En dus mag geen enkel kind dat geboren wordt na 2019 nog ooit iemand zien roken. 'Generatie Rookvrij' heet het project van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en tientallen andere organisaties. Zes gemeenten zorgen alvast voor rookvrije speel- en sportterreinen. Drie ziekenhuizen en enkele kinderboerderijen springen mee op de kar.

"Als kinderen volwassenen zien roken in pretparken of dierentuinen, krijgen ze de indruk dat dat een deel is van het normale leven", zegt Hedwig Verhaegen van Kom op tegen Kanker (KOTK). "Maar als rookvrij de norm wordt in de samenleving, zullen jongeren later sterker in hun schoenen staan om 'nee' te zeggen tegen de sigaret. Daarom moeten rookzones uit het zicht van kinderen geplaatst worden. Want zien roken doét roken. Dat hebben al heel wat studies aangetoond."

Zo wilden onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen weten of jonge kinderen het rookgedrag van hun ouders imiteren. Honderd jongens en meisjes tussen 4 en 8 jaar werden aan een speelgoedkeuken en kleine eettafel gezet, met de opdracht te doen alsof ze volwassenen waren die kookten, aten en daarna koffie of thee dronken. Bleek dat 37 van hen spontaan deden alsof ze een sigaret rookten na het eten. Het viel de onderzoekers op dat ze heel goed wisten hoe je een sigaret aansteekt, rook inhaleert en uitblaast, as in de asbak aftikt en de sigaret uitdrukt. De kinderen die deden alsof ze rookten, bleken achteraf vaker ouders te hebben die ook rookten dan de andere proefpersonen.

Dweilen met kraan open

"In ons land sterven elk jaar zo'n 14.000 mensen vroegtijdig omdat ze roken", zegt Verhaegen. "Zij die er toch in slagen te stoppen, worden direct vervangen door jonge rokers. Het is met andere woorden dweilen met de kraan open. Bijna alle rokers zijn begonnen toen ze minderjarig waren. Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders en andere volwassenen. Plaatsen waar kinderen komen, moeten dan ook rookvrij gemaakt worden. Dat betekent niet dat je rokers moet verbieden een sigaret op te steken. Er kunnen ook nog rookzones zijn - maar dan waar kinderen het niet zién."

"We willen rokers niet met de vinger wijzen. Sportclubs en speelterreinen rookvrij maken kan perfect op vrijwillige basis. Als een club beslist dat er voortaan niet meer gerookt mag worden naast het voetbalplein en een ouder doet het toch, dan kunnen andere ouders hem of haar daarop aanspreken. Ik ben er zeker van dat een groot deel van de rokers daarin zal meegaan."

"We willen rokers niet met de vinger wijzen. Sportclubs en speelterreinen rookvrij maken kan perfect op vrijwillige basis" Hedwig Verhaegen

Het wordt dus géén heksenjacht op rokers. Ook in Boechout is er over boetes niet gesproken. Deze gemeente zal - net als Leopoldsburg, Mechelen, Harelbeke, Waregem en Zottegem - de sigaret weren op haar sport- en speelterreinen, op vraag van Kom op tegen Kanker. "Ons gemeentelijk sportcomplex en de terreinen daarrond zijn al rookvrij", zegt Erna Vanwesenbeeck, die in Boechout mee haar schouders onder het project zette. "Nu volgen de speelterreinen die her en der in de wijken liggen. We gaan eerst bordjes plaatsen, waarna we de kinderen goed zullen informeren, zodat ze weten dat ze recht hebben op rookvrije speelterreinen. Het gaat vooral om een sensibiliseringscampagne. Ik denk dat zoiets moet groeien. In het buitenland is aangetoond dat rokers uiteindelijk inzien dat ze op zulke plekken niet mogen roken. Ze hebben er begrip voor." Ook vier kinderboerderijen maken hun domein rookvrij.

Pretparken

Nog zo'n doorn in het oog: de rookpaviljoenen bij de ziekenhuizen. "Die staan nu aan de ingang. Wij willen dat ze elders geplaatst worden - uit het zicht", zegt Verhaegen van KOTK. Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel werd alvast in die zin verbouwd: aan de ingang ligt nu een buitenspeeltuin, de rokersruimte werd verbannen naar de overkant van de straat, zodat er minder rookhinder is. De ingang zelf wordt 'bewaakt' door een draakje met de boodschap: 'Zone niet-rokers, denk aan de gezondheid van uw kinderen.' Twee ziekenhuizen in Luik en Namen beloven gelijkaardige aanpassingen. "Hopelijk volgen ook de pretparken. Nu mag er niet meer gerookt worden in de speeltuinen en de wachtrijen, maar wij willen een stap verder gaan: de aparte rookzones moeten buiten het zicht van kinderen geplaatst worden. Met dien verstande dat rokers wél welkom blijven."

En terwijl Hedwig Verhaegen de "mooie inspanningen" die de Zoo van Antwerpen en Planckendael al gedaan hebben toejuicht, wil hij dat de rookpalen ook daar beter verstopt worden. "Als KOTK daarover contact opneemt met onze directie, kan daar zeker over gesproken worden", reageert Ilse Segers, woordvoerster van beide dierentuinen. "Al bijna twee jaar vragen we onze bezoekers om niet te roken - al zijn er dus wel rookpalen - en verwachten we van onze medewerkers dat ze het gewoon niét doen."

Bellen blazen op Werelddag tegen Tabak

De oproep om plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij te maken, wordt gelanceerd ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak. Die valt overmorgen, op 31 mei. Die dag vindt ook de actie 'Ik blaas liever bellen dan rook' plaats. Enkele BV's en politici zullen samen met kinderen op school bellen blazen. Daarna posten ze op Instagram foto's van het event. Onder anderen Frank Deboosere, Hilde Crevits, Jo Vandeurzen, Justine Henin, Lesley-Ann Poppe, Lien Van de Kelder en Sabine Appelmans doen mee. (LVB)