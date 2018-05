Zes gemeenten bannen sigaret van speel- en sportterreinen 29 mei 2018

Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en tientallen andere organisaties pakken uit met het project 'Generatie Rookvrij'. Bedoeling is dat geen enkel kind dat geboren wordt na 2019, nog iemand een sigaret ziet opsteken. Alvast zes gemeenten maken hun speel- en sportterreinen rookvrij. Ook enkele kinderboerderijen doen mee, net als drie ziekenhuizen. Daar blijven wel nog rookpaviljoentjes bestaan, maar buiten het zicht van minderjarigen. Ook in pretparken en dierentuinen moeten rookruimtes zo geplaatst worden dat kinderen er niet mee geconfronteerd worden, vinden de organisaties. Want zien roken, doét roken. (LVB)