Zes gebouwen van overheid gekraakt sinds invoering kraakverbod 20 januari 2020

Sinds de invoering van het kraakverbod eind 2017, werden zes overheidsgebouwen gekraakt. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) opvroeg. De krakers worden echter systematisch opgepakt en verwijderd uit de panden. Zo ook een collectief van middenveldorganisaties dat in Elsene een overheidsgebouw kraakte als opvangplaats voor mensen zonder papieren. Opvallend is dat, op het recente incident in Elsene na, alle kraken plaatsvonden in Wallonië. "Het verbod op kraken werd gesteund door geen enkele Franstalige partij, behalve MR. In tegenstelling tot in Vlaanderen bestaat in het Franstalig landsgedeelte blijkbaar wel een maatschappelijk draagvlak voor het binnendringen van andermans eigendom", stelt Roggeman.

