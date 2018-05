Zes baby's en hun mama's geëvacueerd na brand 31 mei 2018

In het Heilig Hartziekenhuis in Lier heeft de dienst materniteit zes baby's - onder wie vier kindjes in een couveuse -, en hun mama's moeten evacueren na een brand. Die brak niet uit op de terreinen van het ziekenhuis, maar in een houten chalet vlakbij. "De brand ging vooral gepaard met hevige rookontwikkeling", klinkt het bij de brandweer. Omdat de rook in de richting van het ziekenhuis waaide, werd onmiddellijk contact opgenomen met de directie. Via een openstaand raam zorgde de rook voor heel wat geurhinder.

