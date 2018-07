Zes auto's op pendelparking voor gesloten Leopold II-tunnel 03 juli 2018

Amper zes automobilisten hebben gisteren gebruikgemaakt van de pop-uppendelparking aan Parking C. Nochtans had het Brusselse Gewest 1.000 plaatsen voorzien voor wie zijn wagen wou achterlaten om via de metro verder naar de hoofdstad te reizen. De parking kwam er omdat de Leopold II-tunnel sinds afgelopen weekend twee maanden gesloten is voor renovatiewerken. Na een korte evaluatie besliste het gewest gisteren dat pendelaars geen onlinevoucher meer moeten afdrukken om toegang tot een parkeerplaats te krijgen. Zo hoopt het de komende maanden toch iets meer chauffeurs te kunnen overtuigen. (DCFS)