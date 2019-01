Zero-waste in de badkamer 05 januari 2019

In de gemiddelde badkamer wordt behoorlijk wat afval geproduceerd: lege potjes en tubes, gebruikte oorstokjes en wattenschijfjes, plastic verpakkingen... De vuilbak is snel gevuld. Steeds meer consumenten eisen daarom recycleerbare of herbruikbare verpakkingen en gebruiksvoorwerpen. Wegwerpproducten zoals wattenschijfjes vervangen we steeds vaker door herbruikbare katoenen doekjes (o.m. te koop op www.biotylab.com). Maar ook van spullen die we langer gebruiken - zoals tandenborstels - verwachten we dat ze van niet-schadelijke materialen worden gemaakt. Naast duurzaamheid streven we ook naar minder: liever één product voor lichaam en gelaat dan vijf tubes voor je gezicht.

