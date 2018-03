Zero = beetje suiker 31 maart 2018

Verkijk je niet op dat prominente vierletterwoord 'ZERO' op het tetrabrik van de nieuwe Cécémel. In deze chocomelk zit met 9,2 gram per glas van 20 cl nog altijd suiker (een mix van acesulfaam-K en sucralose), maar wel géén toegevoegde suikers. En dat zorgt toch voor een beduidend verschil met de klassieke Cécémel: in zo'n glas van 20 cl prijkt met 23,6 gram ruim 2,5 keer méér suiker. Die 'zero' is dus toch niet helemaal gelogen. (StV)

