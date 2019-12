Exclusief voor abonnees ZEPPEREN-BRUSTEM - ZONHOVEN 1-2 02 december 2019

00u00 0

Twee ploegen die hun kans gingen in een evenwichtige partij met iets meer balbezit voor Zonhoven. Op het halfuur kon Staelens toeslaan voor de bezoekers, maar tien minuten later na slecht uittrappen van doelman Vandenbosch kon Nijns optimaal profiteren. Ook na de koffie bleef de wedstrijd evenwichtig, maar in de slotminuut ging Zonhoven toch aan de haal met de volle buit na een afgeweken schot van Putzeys.

