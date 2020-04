Exclusief voor abonnees Zendmast in brand gestoken in Pelt: "Maar is niet voor 5G" 20 april 2020

In Pelt is zaterdagavond een gsm-mast aan een voetbalterrein in brand gestoken. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart. Kans bestaat dat het om actievoerders gaat die dachten dat het een 5G-testmast betrof. "Maar deze zendt enkel 4G uit", aldus Jimmy Smedts van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

