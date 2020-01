Exclusief voor abonnees Zelzate stuurt geen deurwaarders meer naar arme inwoners 03 januari 2020

00u00 0

De Oost-Vlaamse gemeente Zelzate, die bestuurd wordt door sp.a en PVDA, stuurt geen deurwaarders meer naar mensen in armoede die hun facturen niet kunnen betalen. In de plaats daarvan krijgen ze bezoek van een sociaal assistent. Die zal samen met hen een afbetalingsplan uitwerken en bekijken hoe ze aan budgetbeheer kunnen doen. "Een onbetaalde factuur is vaak het eerste symptoom van veel grotere financiële problemen", zegt bevoegd schepen Geert Asman (PVDA). "Daar hopen we op deze manier iets aan te doen." De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders betreurt de maatregel. (SVB/KVZ)